В Татарстане накрыли сеть узлов связи украинских мошенников
Волк: МВД и ФСБ пресекли сеть узлов связи украинских мошенников в Татарстане
Сотрудники БСТМ МВД России совместно с коллегами из Татарстана и ФСБ пресекли деятельность сети, которая помогала украинским мошенникам обманывать россиян. Преступники звонили гражданам, выдавая себя за представителей мобильных операторов, и выманивали коды доступа к приложениям «Госуслуг». Затем на основании этих кодов оформляли микрокредиты и требовали перевести деньги на «безопасные» счета, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Полиция пресекла сеть узлов связи украинских телефонных мошенников в Татарстане. Видео © Telegram / Ирина Волк
Оперативная работа длилась несколько месяцев. В январе полицейские выяснили, что телефоны аферистов зарегистрированы в Татарстане. Были установлены места проживания двух приезжих, которые арендовали квартиры и устанавливали оборудование для подмены номеров.
В ходе расследования были выявлены другие участники схемы, в том числе двое жителей Чебоксар, которые по указанию зарубежных кураторов искали соучастников через мессенджеры и обеспечивали их необходимым оборудованием.
В результате обысков изъято 12 сим-банков, более 2700 сим-карт, компьютерная техника и другие доказательства. Ведётся расследование уголовных дел по статье 159 УК РФ, устанавливаются личности всех сообщников и пострадавших от мошеннических действий.
Ранее полиция пресекла деятельность двух криминальных групп, занимавшихся хищениями товаров и мошенничеством с картами лояльности в нескольких регионах России. Злоумышленники использовали кассы самообслуживания для создания поддельных штрих-кодов, что позволяло им приобретать товары по значительно сниженным ценам. Затем эти товары перепродавались.
Telegram / Ирина Волк