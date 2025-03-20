В Татарстане накрыли сеть узлов связи украинских мошенников

Сотрудники БСТМ МВД России совместно с коллегами из Татарстана и ФСБ пресекли деятельность сети, которая помогала украинским мошенникам обманывать россиян. Преступники звонили гражданам, выдавая себя за представителей мобильных операторов, и выманивали коды доступа к приложениям «Госуслуг». Затем на основании этих кодов оформляли микрокредиты и требовали перевести деньги на «безопасные» счета, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Полиция пресекла сеть узлов связи украинских телефонных мошенников в Татарстане. Видео © Telegram / Ирина Волк

Оперативная работа длилась несколько месяцев. В январе полицейские выяснили, что телефоны аферистов зарегистрированы в Татарстане. Были установлены места проживания двух приезжих, которые арендовали квартиры и устанавливали оборудование для подмены номеров.

В ходе расследования были выявлены другие участники схемы, в том числе двое жителей Чебоксар, которые по указанию зарубежных кураторов искали соучастников через мессенджеры и обеспечивали их необходимым оборудованием.

В результате обысков изъято 12 сим-банков, более 2700 сим-карт, компьютерная техника и другие доказательства. Ведётся расследование уголовных дел по статье 159 УК РФ, устанавливаются личности всех сообщников и пострадавших от мошеннических действий.