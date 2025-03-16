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16 марта, 11:58

Телефонные террористы сорвали концерт певицы Мэйби Бэйби в Москве

Телефонные террористы сорвали концерт певицы Мэйби Бэйби (Виктория Лысюк) в Москве. Из-за сообщения о минировании администрации столичного клуба «Сова» пришлось экстренно эвакуировать посетителей, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

По данным издания, выступление должно было продлиться с 20:00 до 21:20, однако артистка успела исполнить всего три песни, после чего персонал заведения предупредил присутствующих о «минировании» и начал выводить людей. Прибывшие на место ЧП специалисты не обнаружили взрывчатых веществ. Тем не менее концерт пришлось перенести.

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«Мы осуществили экстренную эвакуацию, в итоге — ничего не обнаружили, звонок оказался спамом», — уточнил администратор клуба.

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Ранее в Сочи «заминировали» площадку, где должен был выступить Иван Золо. Расстроенные отменой концерта школьники устроили мини-бунт около заведения. В итоге полиция задержала 20 человек на месте потасовки.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Стукалин

Борис Эльфанд
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