Телефонные террористы сорвали концерт певицы Мэйби Бэйби в Москве

По данным издания, выступление должно было продлиться с 20:00 до 21:20, однако артистка успела исполнить всего три песни, после чего персонал заведения предупредил присутствующих о «минировании» и начал выводить людей. Прибывшие на место ЧП специалисты не обнаружили взрывчатых веществ. Тем не менее концерт пришлось перенести.