Телефонные террористы сорвали концерт певицы Мэйби Бэйби в Москве
Телефонные террористы сорвали концерт певицы Мэйби Бэйби (Виктория Лысюк) в Москве. Из-за сообщения о минировании администрации столичного клуба «Сова» пришлось экстренно эвакуировать посетителей, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.
По данным издания, выступление должно было продлиться с 20:00 до 21:20, однако артистка успела исполнить всего три песни, после чего персонал заведения предупредил присутствующих о «минировании» и начал выводить людей. Прибывшие на место ЧП специалисты не обнаружили взрывчатых веществ. Тем не менее концерт пришлось перенести.
«Мы осуществили экстренную эвакуацию, в итоге — ничего не обнаружили, звонок оказался спамом», — уточнил администратор клуба.
Ранее в Сочи «заминировали» площадку, где должен был выступить Иван Золо. Расстроенные отменой концерта школьники устроили мини-бунт около заведения. В итоге полиция задержала 20 человек на месте потасовки.
ТАСС / Евгений Стукалин