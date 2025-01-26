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Регион
26 января, 19:35

Полиция задержала 20 человек на месте потасовки из-за отмены концерта Ивана Золо

Потасовка из-за отмены концерта Ивана Золо в Сочи завершилась для 20 участников мини-бунта задержанием и визитом в полицейский участок. Об этом рассказала пресс-служба краевого управления МВД.

В полиции подтвердили, что выступление популярного у зумеров блогера было сорвано в результате сообщений о минировании площадки, которые оказались ложными. Недовольные произошедшим фанаты Золо попытались нарушить общественный порядок, но два наряда ППСП утихомирили молодёжь.

«20 человек задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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Напомним, что Иван Золо должен был выступить в сочинском торговом центре «Мелодия» 26 января. К слову, это не первый концерт блогера, который завершился фиаско.

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Life.ru

Тимур Хингеев
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