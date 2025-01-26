Полиция задержала 20 человек на месте потасовки из-за отмены концерта Ивана Золо

Потасовка из-за отмены концерта Ивана Золо в Сочи завершилась для 20 участников мини-бунта задержанием и визитом в полицейский участок. Об этом рассказала пресс-служба краевого управления МВД.

В полиции подтвердили, что выступление популярного у зумеров блогера было сорвано в результате сообщений о минировании площадки, которые оказались ложными. Недовольные произошедшим фанаты Золо попытались нарушить общественный порядок, но два наряда ППСП утихомирили молодёжь.