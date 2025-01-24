В Севастополе полицейские прервали концерт блогера Ивана Золо

Полиция прервала концерт блогера Ивана Золо в Севастополе. Несколько недель назад он проводил стрим с молдавским видеоблогером Некоглаем (Николай Лебедев), которого ранее депортировали из России. Об этом сообщает SHOT.

Концерт блогера Ивана Золо в Севастополе прервала полиция. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, незадолго до начала выступления на сцену вышел организатор и сообщил, что фанатам блогера придётся выйти на улицу, а концерт «переносится». Позднее выяснилось, что неизвестный сообщил о минировании клуба «Калипсо», где должно было пройти выступление.