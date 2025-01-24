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24 января, 17:34

В Севастополе полицейские прервали концерт блогера Ивана Золо

SHOT: На концерт блогера Ивана Золо в Севастополе приехала полиция

Боргер Иван Золо. Обложка © VK / Иван Золочевский

Боргер Иван Золо. Обложка © VK / Иван Золочевский

Полиция прервала концерт блогера Ивана Золо в Севастополе. Несколько недель назад он проводил стрим с молдавским видеоблогером Некоглаем (Николай Лебедев), которого ранее депортировали из России. Об этом сообщает SHOT.

Концерт блогера Ивана Золо в Севастополе прервала полиция. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, незадолго до начала выступления на сцену вышел организатор и сообщил, что фанатам блогера придётся выйти на улицу, а концерт «переносится». Позднее выяснилось, что неизвестный сообщил о минировании клуба «Калипсо», где должно было пройти выступление.

Ранее Золо заметили на стриме вместе с блогером Некоглаем, который продолжает спонсировать ВСУ и боится, что в его квартиру нагрянут МЧС, ФБР и ФСБ. Сам Золо попал в скандал в 2022 году, когда позвонил в полицию и заявил, что выстрелил в своего отца, потому что тот «заставлял его скачивать тиктоки».

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