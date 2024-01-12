"За мной приедет Мизулина": Иван Золо заткнул Некоглая на стриме из страха перед "бронированными" спецслужбами
Блогер Золо на стриме с Некоглаем испугался, что за ним приедут ФБР и Мизулина
Обложка © t.me / SHOT
Российский стример Иван Золо снова проводит совместные трансляции с блогером Некоглаем (Николай Лебедев), который был депортирован из России и теперь собирает донаты в поддержку ВСУ. Иван попросил собеседника не говорить лишнего, ведь иначе к нему могут приехать российские правоохранители, МЧС, почему-то ФБР и даже Екатерина Мизулина. Правда, похоже, что он считает, будто все эти напасти грозят ему в первую очередь из-за появления онлайн-казино на стриме, а медийная деятельность Некоглая его не очень смущает. Фрагмент совместной трансляции блогеров опубликовал SHOT.
Иван Золо осуждает онлайн-казино, ЗСУ и СБУ из страха перед "федеральной бронированной службой". Видео © t.me / SHOT
"Какой казик, осуждаю! Не крути его, я сейчас уйду со стрима, если ты будешь его крутить. Ты понимаешь, что за мной может приехать МЧС, ФБР, ФСБ, какие-то спецслужбы? Екатерина Мизулина тоже может приехать, и это может обернуться всё плохо как-то, поэтому лучше не стоит", — заявил Золо Некоглаю. Кстати, по версии Ивана, расшифровка ФБР — федеральная бронированная служба.
Напомним, осенью 2022 года глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина попросила проверить блогера Некоглая на предмет дискредитации Российской армии из-за пародии на солдата. В итоге его депортировали на родину — в Молдавию. Также сообщалось, что блогер решил судиться с российскими полицейскими, которые "обидели" его при задержании в Москве, и будет требовать от них якобы изъятые айфон, одежду, деньги. Уехав из России, Некоглай стал снимать ролики в поддержку Украины и публично проводить сборы средств в поддержку ВСУ.