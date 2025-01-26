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26 января, 17:55

Ещё один концерт популярного у зумеров блогера отменили из-за «минирования»

SHOT: В Сочи «заминировали» площадку, где должен был выступить Иван Золо

Иван Золо. Обложка © VK / Иван Золочевский

Иван Золо. Обложка © VK / Иван Золочевский

В Сочи неизвестные «заминировали» концертную площадку, на которой должен был выступать блогер Иван Золо. Расстроенные отменой школьники устроили мини-бунт около заведения. На месте работают сотрудники МВД, сообщает SHOT.

Бунт зумеров. Видео © Telegram / SHOT

Популярный у зумеров блогер должен был выступить сегодня с концертом в сочинском торговом центре «Мелодия». Однако за час до начала организаторы объявили сначала о переносе, а затем и вовсе об отмене. Подростки решили устроить мини-бунт около концертной площадки и начали орать и выбивать двери ТЦ. Предварительно, прибывшие сотрудники МВД задержали десять человек.

Иван Золо заткнул Некоглая на стриме из страха перед "бронированными" спецслужбами
Иван Золо заткнул Некоглая на стриме из страха перед "бронированными" спецслужбами

Напомним, что концерт Ивана Золо отменяют уже второй раз. На днях в Севастополе полицейские прервали выступление блогера. Незадолго до начала выступления на сцену вышел организатор и сообщил, что концерт «переносится». Позднее выяснилось, что неизвестный сообщил о минировании клуба «Калипсо», где должно было пройти выступление.

Алена Пенчугина
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