Ещё один концерт популярного у зумеров блогера отменили из-за «минирования»
SHOT: В Сочи «заминировали» площадку, где должен был выступить Иван Золо
Иван Золо. Обложка © VK / Иван Золочевский
В Сочи неизвестные «заминировали» концертную площадку, на которой должен был выступать блогер Иван Золо. Расстроенные отменой школьники устроили мини-бунт около заведения. На месте работают сотрудники МВД, сообщает SHOT.
Бунт зумеров. Видео © Telegram / SHOT
Популярный у зумеров блогер должен был выступить сегодня с концертом в сочинском торговом центре «Мелодия». Однако за час до начала организаторы объявили сначала о переносе, а затем и вовсе об отмене. Подростки решили устроить мини-бунт около концертной площадки и начали орать и выбивать двери ТЦ. Предварительно, прибывшие сотрудники МВД задержали десять человек.
Напомним, что концерт Ивана Золо отменяют уже второй раз. На днях в Севастополе полицейские прервали выступление блогера. Незадолго до начала выступления на сцену вышел организатор и сообщил, что концерт «переносится». Позднее выяснилось, что неизвестный сообщил о минировании клуба «Калипсо», где должно было пройти выступление.