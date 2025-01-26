Ещё один концерт популярного у зумеров блогера отменили из-за «минирования»

В Сочи неизвестные «заминировали» концертную площадку, на которой должен был выступать блогер Иван Золо. Расстроенные отменой школьники устроили мини-бунт около заведения. На месте работают сотрудники МВД, сообщает SHOT.

Бунт зумеров. Видео © Telegram / SHOT

Популярный у зумеров блогер должен был выступить сегодня с концертом в сочинском торговом центре «Мелодия». Однако за час до начала организаторы объявили сначала о переносе, а затем и вовсе об отмене. Подростки решили устроить мини-бунт около концертной площадки и начали орать и выбивать двери ТЦ. Предварительно, прибывшие сотрудники МВД задержали десять человек.