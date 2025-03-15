В ТЦ «Красный кит» в Мытищах снова переполох, посетителей эвакуировали
360.ru: В мытищинском торговом центре «Красный кит» эвакуировали посетителей
В субботу, 15 марта, посетителей и сотрудников мытищинского торгового центра «Красный кит» эвакуировали из здания. Об этом сообщает 360.ru.
«Мы шли по эскалатору и включилась вентиляция. Потом эскалаторы выключились и начала работать сигнализация», — делятся очевидцы.
Сейчас к ТЦ никого не пускают. К зданию подъехали пожарные машины и оперативные службы. Охранники сообщают о возможном минировании.
Недавно в мытищинском ТРК «Красный кит» 24-летний Данил Потехин устроил стрельбу. Мужчину не пропустили в здание охранники, и он выхватил пистолет. В результате происшествия пострадали четыре человека. Подозреваемого задержали.
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