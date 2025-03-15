В ТЦ «Красный кит» в Мытищах снова переполох, посетителей эвакуировали

В субботу, 15 марта, посетителей и сотрудников мытищинского торгового центра «Красный кит» эвакуировали из здания. Об этом сообщает 360.ru.

«Мы шли по эскалатору и включилась вентиляция. Потом эскалаторы выключились и начала работать сигнализация», — делятся очевидцы.