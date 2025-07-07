Россиянам раскрыли, как легко получить кредит в банке без официального дохода

Отсутствие трудовой книжки или справки 2-НДФЛ в настоящее время не является непреодолимым препятствием для оформления кредита. Весомым доводом для финансовых организаций служат выписки с банковских счетов за предыдущие полгода или год, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий дополнил, что регулярные поступления денег, даже если они не сопровождаются официальными документами о трудоустройстве, позволяют банкам составить общий «портрет» о реальных доходах. По его словам, при отсутствии официально подтвержденного дохода главным преимуществом становится безупречная кредитная история. Банки охотнее сотрудничают с теми, кто доказал безупречную финансовую дисциплину.

Банки охотнее сотрудничают с теми, кто доказал безупречную финансовую дисциплину. Кроме того, по словам Чаплина, самозанятым и фрилансерам для получения кредита следует подготовить документы, подтверждающие налоговые отчисления.

«Важно понимать, что условия кредитования для заёмщиков без официального дохода могут быть менее выгодными. Но при грамотном подходе и тщательной подготовке необходимых документов можно найти вполне приемлемые варианты», — отметил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».