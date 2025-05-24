Кредитный стоп: В Госдуме оценили идею введения полного табу на кредиты для россиян

Инициатива МВД о возможности полного запрета на выдачу кредитов получила поддержку в Госдуме. Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в комментарии «Газете.ru» заявил, что такой шаг способен защитить граждан не только от злоумышленников, но и от собственных поспешных решений, ведущих к долговой яме.

Речь идёт не о бессрочном ограничении, а о временной блокировке, которую можно будет снять по заявлению самого заёмщика. По словам Чаплина, эта превентивная мера усилит защиту уязвимых слоёв населения, особенно учитывая, что мошенники часто используют именно кредитные продукты в своих схемах.

Депутат подчеркнул, что, несмотря на очевидные преимущества, предложение требует детальной проработки. Важно создать ясный и простой механизм «разблокировки», чтобы избежать излишней бюрократии и административных препонов.