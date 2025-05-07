Володин: Банки не имеют права в одностороннем порядке ухудшать условия кредита
Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встал на защиту россиян, столкнувшихся с произволом банков, которые в одностороннем порядке ухудшают условия кредитования, повышая тарифы и процентные ставки. Он напомнил, что закон находится на стороне заёмщиков и не позволяет банкам менять условия уже заключённых договоров.
«Федеральным законом чётко определено: банки не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия», — написал Володин в своём телегам-канале.
Он также напомнил, что с марта текущего года действует федеральный закон, требующий от банков полного раскрытия информации об условиях кредитования и предупреждения клиентов о потенциальных рисках.
Ранее Верховный суд запретил списывать с банковской карты ошибочно зачисленные деньги. Более 780 тысяч евро (свыше 75 миллионов рублей) внезапно оказались на счету клиентки банка. Сотрудники банка объяснили инцидент ошибкой, но женщина решила оспорить ситуацию в суде.