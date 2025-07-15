В России на три года продлили эксперимент с исламским банкингом

Госдума одобрила в последнем чтении законопроект о продлении сроков эксперимента по партнёрскому финансированию, который получил условное название — исламский банкинг. Его срок должен был завершиться осенью 2025 года, сейчас дату окончания отодвинули до 1 сентября 2028 года.

По словам законодателей, эксперимент неплохо показал себя на первом этапе, но совершенствование механизмов его реализации продолжится. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не раз подчёркивал, что нововведение поможет привлечь инвестиции, особенно из исламских стран, что расширит горизонты международного сотрудничества РФ.

Как писал Life.ru, исламский банкинг основан на канонах шариата — по нему запрещены проценты по кредитам, сделки с опционами и фьючерсами, инвестиции в азартные игры, производство алкоголя, табачной продукции, оружия и боеприпасов. Также используются различные схемы партнёрского финансирования, где банк и клиент делят риски и доход от инвестиций. Эксперимент по исламскому банкингу стартовал на территориях Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана с 1 сентября 2023 года. Изначально его сроки ограничивались осенью 2025 года. Центробанк провёл исследование и выяснил, что россияне и отечественные компании заинтересованы в проведении финансовых операций через исламский банкинг.