В ГД хотят запретить мигрантам переводить за границу суммы, превышающие зарплату

В Госдуме предложили ограничить переводы мигрантов за границу, депутаты от фракции «Новые люди» обратились с таким предложением к главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. Законопроект запретит иностранным гражданам отправлять денежные средства, превышающие их официальную заработную плату. По данным РИА «Новости», чтобы произвести отправку денег, мигрантам нужно будет предоставить декларацию, подтверждающую доходы.

«В целях повышения прозрачности финансовых операций, борьбы с теневой экономикой, увеличения налоговых поступлений и обеспечения экономической безопасности считаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодательство, предусматривающих: введение запрета на осуществление мигрантами международных денежных переводов в объёме, превышающем их официально подтверждённую заработную плату», — сказано в письме.

Законопроект позволит усилить контроль над финансовыми операциями мигрантов и наладить сотрудничество с кредитными организациями для выявления и предотвращения подозрительных транзакций. В настоящее время в России отсутствуют эффективные механизмы контроля, позволяющие сопоставлять объёмы переводимых мигрантами средств с их официальными доходами. Это создаёт возможности для легализации незаконных доходов, уклонения от уплаты налогов и вывода капитала за пределы России.