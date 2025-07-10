Мигрантов могут выдворить из России за любое мелкое хулиганство
Депутат Миронов призвал выдворять мигрантов из России за мелкое хулиганство
Госдума РФ. Обложка © Life.ru
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внёс на рассмотрение Госдумы поправки в КоАП, которые предполагают выдворение иностранных граждан, совершивших мелкие правонарушения. Законопроект также устанавливает повышенные штрафы для мигрантов за использование нецензурной лексики, оскорбительное поведение, повреждение чужого имущества и другие деяния.
В частности, за нецензурную брань депутат предложил штрафовать мигрантов в размере от пяти до десяти тысяч рублей. За нарушение общественного порядка и неповиновение законным требованиям представителей власти — на 25 тысяч рублей. Предусмотрен и административный арест.
«Наш законопроект предусматривает разные виды наказания — штрафы 100 тысяч, 200 тысяч рублей, административный арест на 15 суток. Но главное наказание — это выдворение из страны, и в нашем законопроекте оно предусматривается за любое мелкое хулиганство», — цитирует Миронова 360.ru.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому МВД должно создать электронный ресурс под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина» до 30 июня 2026 года. Перечень данных, которые войдут в базу, утвердит правительство после согласования с ФСБ. Согласно указу, иностранцы смогут самостоятельно вносить свои сведения, в том числе через портал госуслуг.