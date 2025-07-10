Мигрантов могут выдворить из России за любое мелкое хулиганство

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внёс на рассмотрение Госдумы поправки в КоАП, которые предполагают выдворение иностранных граждан, совершивших мелкие правонарушения. Законопроект также устанавливает повышенные штрафы для мигрантов за использование нецензурной лексики, оскорбительное поведение, повреждение чужого имущества и другие деяния.

В частности, за нецензурную брань депутат предложил штрафовать мигрантов в размере от пяти до десяти тысяч рублей. За нарушение общественного порядка и неповиновение законным требованиям представителей власти — на 25 тысяч рублей. Предусмотрен и административный арест.

«Наш законопроект предусматривает разные виды наказания — штрафы 100 тысяч, 200 тысяч рублей, административный арест на 15 суток. Но главное наказание — это выдворение из страны, и в нашем законопроекте оно предусматривается за любое мелкое хулиганство», — цитирует Миронова 360.ru.