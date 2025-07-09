В Россию завезут 1 миллион трудовых мигрантов

Для преодоления острого дефицита квалифицированных кадров в Свердловской области планируется привлечение значительного числа иностранных работников. Об этом заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в беседе с ЕАН.

В частности, достигнута договорённость с Индией о направлении в регион миллиона специалистов. Поддержку этому процессу окажет новое генеральное консульство Индии в Екатеринбурге. Аналогичные соглашения готовятся со Шри-Ланкой и КНДР, где, по словам Беседина, отмечается высокая трудовая дисциплина. При этом он признал, что интеграция работников из этих стран может потребовать от работодателей новых подходов, поскольку опыт работы с ними пока невелик.

Беседин отметил, что привычным вариантом было бы привлечение специалистов из стран СНГ, многие из которых имеют образование, полученное в России, и владеют русским языком. Однако он подчеркнул готовность предприятий к сотрудничеству и намерение создать необходимые условия для иностранных работников.

Глава УТПП также выразил сожаление по поводу сложившегося стереотипа, из-за которого молодые люди не стремятся работать на заводах. Он пояснил, что нехватка персонала также связана с оттоком рабочих в зону проведения СВО.

Подчёркивается, что иностранные специалисты будут востребованы в промышленной металлургии и машиностроении, то есть речь идёт о высококвалифицированных кадрах. Беседин напомнил, что Индия является одним из мировых лидеров в металлургии, что свидетельствует о высоком уровне компетенций индийских специалистов.