С сентября жизнь в России станет дороже для мигрантов

С сентября в России планируют ввести семь новых государственных пошлин для мигрантов. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на законопроект Министерства финансов РФ.

Согласно проекту, за постановку на учёт по месту пребывания иностранцам придётся платить 500 рублей. Также пошлины будут взимать за продление сроков за временное пребывание (тысяча рублей) и за разрешение на работу — 4,2 тысячи рублей, указано в материале.

Кроме того, сборами обложат выдачу дубликатов некоторых документов и внесение соответствующих изменений в них. Авторы статьи отметили, что речь идёт о разрешениях на работу и патентах. Получение соответствующей бумаги или внесение в нее поправок обойдётся мигрантам в 2,1 тысячи рублей. За выдачу или переоформление патента нужно будет заплатить 4,2 тысячи рублей.

Вместе с тем увеличится размер госпошлины за регистрацию иностранцев по месту жительства — с 420 рублей до одной тысячи рублей. В пояснительной записке к документу указано, что данные меры позволят усилить контроль на фоне значительных миграционных потоков.