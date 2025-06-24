В России заработали законы против нелегальной миграции
Володин: В России заработали принятые ГД законы против нелегальной миграции
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Пресс-служба Госдумы со ссылкой на спикера палаты паламента Вячеслава Володина сообщила, что с 2024 года вступили в силу 16 законов, направленных на противодействие нелегальной миграции. Эти меры стали основой для работы правоохранительных органов, которые уже добились первых успехов.
Так, в Екатеринбурге задержана преступная группа, организовавшая незаконное пребывание мигрантов, включая директора центра тестирования при Уральском федеральном университете. В Москве под следствием оказался руководитель центра при РУДН, вовлёкший сотрудников в противоправную деятельность.
С 1 апреля 2025 года начал действовать закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка для зачисления в школы. Из 3,6 тыс. кандидатов экзамен сдали лишь 7%, а большинство не допустили из-за проблем с документами.
Пресс-служба отметила, что депутаты продолжают анализировать применение законов и совершенствовать механизмы совместно с Правительством.
Ранее в МВД отчитались, что в 2024 году в Россию въехало свыше 6 миллионов мигрантов, при этом около половины из них прибыли с целью трудоустройства. Основными странами происхождения мигрантов стали Узбекистан (23,3%), Таджикистан (16,7%), Киргизия (10,4%) и Белоруссия (9,5%). При этом российские законодатели обсуждают усиление контроля за иностранцами. Так, в России предложили начать выдворять родственников мигрантов, совершивших преступление на территории РФ.