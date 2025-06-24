В России заработали законы против нелегальной миграции

Пресс-служба Госдумы со ссылкой на спикера палаты паламента Вячеслава Володина сообщила, что с 2024 года вступили в силу 16 законов, направленных на противодействие нелегальной миграции. Эти меры стали основой для работы правоохранительных органов, которые уже добились первых успехов.

Так, в Екатеринбурге задержана преступная группа, организовавшая незаконное пребывание мигрантов, включая директора центра тестирования при Уральском федеральном университете. В Москве под следствием оказался руководитель центра при РУДН, вовлёкший сотрудников в противоправную деятельность.

С 1 апреля 2025 года начал действовать закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка для зачисления в школы. Из 3,6 тыс. кандидатов экзамен сдали лишь 7%, а большинство не допустили из-за проблем с документами.

Пресс-служба отметила, что депутаты продолжают анализировать применение законов и совершенствовать механизмы совместно с Правительством.