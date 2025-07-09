Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 11:24

«Кем работаете? Да!» Занятный диалог мигранта и военкома в Москве попал на видео

На видео сняли диалог мигранта и сотрудника военкомата во время рейда в Москве

В Москве сотрудники военкомата приняли участие в рейде по проверке соблюдения миграционного законодательства иностранными гражданами. Как сообщает «Царьград», в ходе беседы с представителем военкомата один из иностранцев вообще не понимал вопросов, нормальной беседы не получилось.

Диалог мигранта и сотрудника военкомата в Москве. Видео © Telegram / Царьград ТВ

На записи видно, как сотрудник в военной форме проверяет документы у одного из приезжих и пытается выяснить, где он работает. Несмотря на три попытки, мигрант так и не смог внятно ответить на вопрос, поэтому ему предложили пройти в другое место для дальнейшего разбирательства.

В репортаже отмечается, что в ходе данного рейда в Москве было проверено около 2000 иностранных граждан.

В России заметили резкое увеличение преступлений среди мигрантов
В России заметили резкое увеличение преступлений среди мигрантов

Ранее глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил ввести практику депортации семей мигрантов в случае, если их дети не посещают образовательные учреждения. По мнению Фадеева, «скопление безнадзорных детей и подростков» может спровоцировать рост преступности.

Обложка © Telegram / Царьград ТВ

Наталья Афонина
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar