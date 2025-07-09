«Кем работаете? Да!» Занятный диалог мигранта и военкома в Москве попал на видео

В Москве сотрудники военкомата приняли участие в рейде по проверке соблюдения миграционного законодательства иностранными гражданами. Как сообщает «Царьград», в ходе беседы с представителем военкомата один из иностранцев вообще не понимал вопросов, нормальной беседы не получилось.

Диалог мигранта и сотрудника военкомата в Москве. Видео © Telegram / Царьград ТВ

На записи видно, как сотрудник в военной форме проверяет документы у одного из приезжих и пытается выяснить, где он работает. Несмотря на три попытки, мигрант так и не смог внятно ответить на вопрос, поэтому ему предложили пройти в другое место для дальнейшего разбирательства.

В репортаже отмечается, что в ходе данного рейда в Москве было проверено около 2000 иностранных граждан.