«Кем работаете? Да!» Занятный диалог мигранта и военкома в Москве попал на видео
На видео сняли диалог мигранта и сотрудника военкомата во время рейда в Москве
В Москве сотрудники военкомата приняли участие в рейде по проверке соблюдения миграционного законодательства иностранными гражданами. Как сообщает «Царьград», в ходе беседы с представителем военкомата один из иностранцев вообще не понимал вопросов, нормальной беседы не получилось.
Диалог мигранта и сотрудника военкомата в Москве. Видео © Telegram / Царьград ТВ
На записи видно, как сотрудник в военной форме проверяет документы у одного из приезжих и пытается выяснить, где он работает. Несмотря на три попытки, мигрант так и не смог внятно ответить на вопрос, поэтому ему предложили пройти в другое место для дальнейшего разбирательства.
В репортаже отмечается, что в ходе данного рейда в Москве было проверено около 2000 иностранных граждан.
Ранее глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил ввести практику депортации семей мигрантов в случае, если их дети не посещают образовательные учреждения. По мнению Фадеева, «скопление безнадзорных детей и подростков» может спровоцировать рост преступности.
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