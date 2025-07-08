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8 июля, 15:47

В России заметили резкое увеличение преступлений среди мигрантов

Бастрыкин заявил, что количество преступлений мигрантов выросло на 10%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova

За первые пять месяцев текущего года количество преступлений, совершённых мигрантами, выросло на 10% и достигло более 18 тысяч деяний. Председатель СК Александр Бастрыкин подчеркнул особую опасность складывающейся ситуации. Наиболее резонансный рост наблюдается в категориях тяжких преступлений: количество половых посягательств, совершённых иностранцами, увеличилось на 22%, а число особо тяжких деяний выросло на 57% - с 3,8 тысячи до 6 тысяч случаев.

«За 5 месяцев 2025 года количество преступлений, совершённых иностранными гражданами, в сравнении с прошлым годом увеличилось на 10% и составило 18 873 деяния. Удельный вес преступности мигрантов в общем криминальном массиве по стране также увеличился (с 4,3% до 5%)», — заявил Бастрыкин.

Ведомство не только фиксирует статистику преступлений, но и проводит активную работу по противодействию криминализации миграционной среды. В рамках расследований было возбуждено 97 уголовных дел против сотрудников правоохранительных органов, причастных к нарушениям миграционного законодательства. К ответственности привлечены 123 человека, включая более 80 сотрудников миграционных подразделений.

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Ранее в Госдуме предложили расширить список преступлений против половой неприкосновенности детей, за которые мигрантов будут лишать российского гражданства. Правительство должно проявлять более деятельную поддержку законодательным инициативам, исходящим от депутатов. В противном случае, несмотря на частичные успехи в принятии мер, проблема педофилии останется нерешенной.

Полина Никифорова
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