В России заметили резкое увеличение преступлений среди мигрантов

За первые пять месяцев текущего года количество преступлений, совершённых мигрантами, выросло на 10% и достигло более 18 тысяч деяний. Председатель СК Александр Бастрыкин подчеркнул особую опасность складывающейся ситуации. Наиболее резонансный рост наблюдается в категориях тяжких преступлений: количество половых посягательств, совершённых иностранцами, увеличилось на 22%, а число особо тяжких деяний выросло на 57% - с 3,8 тысячи до 6 тысяч случаев.

«За 5 месяцев 2025 года количество преступлений, совершённых иностранными гражданами, в сравнении с прошлым годом увеличилось на 10% и составило 18 873 деяния. Удельный вес преступности мигрантов в общем криминальном массиве по стране также увеличился (с 4,3% до 5%)», — заявил Бастрыкин.

Ведомство не только фиксирует статистику преступлений, но и проводит активную работу по противодействию криминализации миграционной среды. В рамках расследований было возбуждено 97 уголовных дел против сотрудников правоохранительных органов, причастных к нарушениям миграционного законодательства. К ответственности привлечены 123 человека, включая более 80 сотрудников миграционных подразделений.