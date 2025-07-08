В ГД предложили лишать мигрантов гражданства за «педофильские» статьи

Госдума может расширить список преступлений против половой неприкосновенности детей, за которые мигрантов будут лишать российского гражданства. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«В части сексуальных преступлений мы должны с вами ко второму чтению рассмотреть ряд инициатив депутатов. Мы их проработаем дополнительно. Ну сами подумайте: если человек получает гражданство нашей страны, он должен соблюдать закон. Давайте это проработаем», — отметил Володин на пленарном заседании.

По его мнению, правительство должно проявлять более деятельную поддержку законодательным инициативам, исходящим от депутатов. В противном случае, несмотря на частичные успехи в принятии мер, проблема педофилии останется нерешенной. Депутат от КПРФ Михаил Матвеев обратил внимание, что в текущей версии законопроекта отсутствует статья о понуждении к действиям сексуального характера.