Нелегальный центр для мигрантов мешает жить московскому двору

В Москве во дворе жилого дома зафиксировали стихийный сбор мигрантов, кадры которого распространил телеграм-канал «Колоколъ». На видео, снятом местными жителями, видно скопление десятков иностранцев за ограждением и беседу правоохранителей с группой из около 20 человек у входа.

В Москве стихийное собрание мигрантов во дворе дома сняли на видео. Обложка © Telegram / Колоколъ

По информации канала, инцидент произошёл на улице Басовской, 1, где, согласно открытым данным, расположен магазин «Умма шоп» — уммой в исламе называют религиозную общину. «Колоколъ» утверждает, что на этой территории действует нелегальный мусульманский центр, а жители регулярно жалуются на громкие религиозные напевы.

На записи заметны электросамокаты курьерских служб, что может указывать на присутствие здесь работающих мигрантов. Видео появилось в пятницу — день обязательной коллективной молитвы для мусульман.