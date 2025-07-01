Мигранты создали многокилометровую пробку на российско-казахстанской границе

На российско-казахстанской границе зафиксирована многокилометровая пробка из автомобилей, стремящихся попасть в Россию. Видео с этой очередью появилась в соцсетях. Запись была сделана в районе Оренбургской или Челябинской областей и демонстрирует длинную линию легковых автомобилей.

По словам автора ролика, большинство авто заполнены представителями одной из среднеазиатских национальностей. Ажиотаж на границе вызван изменениями в правилах прибытия мигрантов в Россию. С 30 июня иностранцы, пересекающие границу, обязаны пройти обязательную регистрацию в специализированной системе. Жители Челябинской области также сообщают о непрерывном потоке пеших мигрантов.