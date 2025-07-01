Мигранты создали многокилометровую пробку на российско-казахстанской границе
На российско-казахстанской границе зафиксирована многокилометровая пробка из автомобилей, стремящихся попасть в Россию. Видео с этой очередью появилась в соцсетях. Запись была сделана в районе Оренбургской или Челябинской областей и демонстрирует длинную линию легковых автомобилей.
По словам автора ролика, большинство авто заполнены представителями одной из среднеазиатских национальностей. Ажиотаж на границе вызван изменениями в правилах прибытия мигрантов в Россию. С 30 июня иностранцы, пересекающие границу, обязаны пройти обязательную регистрацию в специализированной системе. Жители Челябинской области также сообщают о непрерывном потоке пеших мигрантов.
Ранее Life.ru сообщал, что с сентября в России планируют ввести семь новых государственных пошлин для мигрантов. Согласно проекту, за постановку на учёт по месту пребывания иностранцам придётся платить 500 рублей. Кроме того, сборами обложат выдачу дубликатов некоторых документов и внесение соответствующих изменений в них.
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