В России создадут электронные профили мигрантов к июлю 2026 года

В профиль также будут поступать данные от ведомств и организаций. Среди них — информация о миграционном учёте, заявлениях на въезд и пребывание в России, пересечении границы, а также сведения о сотрудниках иностранных дипломатических и консульских учреждений в РФ. Кроме того, в профиль внесут данные об административных правонарушениях, ограничениях на въезд, наличии транспорта, водительских прав и недвижимости (по данным ЕГРН). Также будут учитываться номера телефонов, СНИЛС, учётная запись на «Госуслугах», сведения о работе и наличии налоговых задолженностей. Цель создания профиля — обеспечить властей полной, точной и актуальной информацией для анализа миграционной ситуации и принятия необходимых мер.