В России создадут электронные профили мигрантов к июлю 2026 года
Путин поручил МВД создать цифровые профили для иностранцев к июлю 2026 года
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство внутренних дел (МВД) должно создать электронный ресурс под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина» до 30 июня 2026 года. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Ведением «Цифрового профиля иностранца» займётся МВД. Перечень данных, которые войдут в базу, утвердит правительство после согласования с ФСБ. Согласно указу, иностранцы смогут самостоятельно вносить свои сведения, в том числе через портал госуслуг.
В профиль также будут поступать данные от ведомств и организаций. Среди них — информация о миграционном учёте, заявлениях на въезд и пребывание в России, пересечении границы, а также сведения о сотрудниках иностранных дипломатических и консульских учреждений в РФ. Кроме того, в профиль внесут данные об административных правонарушениях, ограничениях на въезд, наличии транспорта, водительских прав и недвижимости (по данным ЕГРН). Также будут учитываться номера телефонов, СНИЛС, учётная запись на «Госуслугах», сведения о работе и наличии налоговых задолженностей. Цель создания профиля — обеспечить властей полной, точной и актуальной информацией для анализа миграционной ситуации и принятия необходимых мер.
Ранее Life.ru писал, что с 1 сентября 2025 года в Москве и Подмосковье стартует четырёхлетний эксперимент по цифровому учёту мигрантов через мобильное приложение. Согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, иностранцы из безвизовых стран, включая трудовых мигрантов с патентами, должны регистрироваться в системе и сообщать о смене адреса проживания.