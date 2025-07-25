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25 июля, 10:34

Банк России снизил ключевую ставку до 18% годовых

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Банк России понизил ключевую ставку с 20% до 18%. . Это второе подряд снижение ставки, предыдущее было в июне.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — сообщается в пресс-релизе ЦБ.

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Напомним, повышение ключевой ставки началось с июля 2023 года, и в октябре 2024 года этот показатель достиг максимума21%. Затем ЦБ несколько раз сохранял этот показатель. По словам президента РФ Владимира Путина, таким повышением власти «охлаждали» экономику.

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Наталья Демьянова
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