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Регион
17 июля, 16:33

«Выходит на новый уровень»: На Западе шокированы победой России над инфляцией

Bloomberg: Россия одержала победу над инфляцией благодаря политике ЦБ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия начала побеждать инфляцию, и июньское замедление роста цен – это первый явный признак того, что Центробанк, долгое время проводивший очень жёсткую политику, добился первых успехов. Об этом пишет агентство Bloomberg, опубликовавшее статью «Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией».

«Месячный рост цен в России значительно замедлился. Это первый значимый признак того, что борьба ЦБ с инфляцией, возможно, выходит на новый уровень после длительного периода сверхжёсткой денежно-кредитной политики», — говорится в публикации.

Западные аналитики отмечают, что годовая инфляция в России по-прежнему составляет 9%, что превышает установленную Центробанком цель в 4%. Авторы считают, что замедление роста цен может подтолкнуть регулятора к более существенному снижению ключевой ставки, чем предполагалось ранее.

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Ранее стало известно, что впервые с 11 мая 2023 года курс доллара на российском межбанковском рынке 10 июля опустился ниже отметки в 75 рублей. Одновременно с этой валютой снижение показал и курс евро, который потерял 5,59% своей стоимости, опустившись до 86,549 рубля.

Юлия Сафиулина
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