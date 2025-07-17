«Выходит на новый уровень»: На Западе шокированы победой России над инфляцией

Россия начала побеждать инфляцию, и июньское замедление роста цен – это первый явный признак того, что Центробанк, долгое время проводивший очень жёсткую политику, добился первых успехов. Об этом пишет агентство Bloomberg, опубликовавшее статью «Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией».

«Месячный рост цен в России значительно замедлился. Это первый значимый признак того, что борьба ЦБ с инфляцией, возможно, выходит на новый уровень после длительного периода сверхжёсткой денежно-кредитной политики», — говорится в публикации.

Западные аналитики отмечают, что годовая инфляция в России по-прежнему составляет 9%, что превышает установленную Центробанком цель в 4%. Авторы считают, что замедление роста цен может подтолкнуть регулятора к более существенному снижению ключевой ставки, чем предполагалось ранее.