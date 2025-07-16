Россия вдвое увеличила отрыв от Японии, сохранив 4 место в рейтинге экономик мира
ВБ: Россия осталась на четвёртом месте в рейтинге экономик мира в 2024 году
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Россия в 2024 году сохранила за собой четвёртое место в глобальном экономическом рейтинге, значительно увеличив отрыв от идущей пятой в списке Японии. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.
Объём российского ВВП по паритету покупательной способности (ППС) достиг 6,92 триллиона долларов, превысив показатель предыдущего года в 6,45 триллиона.
В тройке лидеров находятся Китай с 38,2 триллионами долларов, США — 29,2 триллиона и Индия — 16,2 триллиона.
В десятку крупнейших экономик также вошли Германия (6 триллионов), Бразилия и Индонезия (по 4,7 триллиона), а также Франция и Великобритания (по 4,2 триллиона долларов).
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2025 году ВВП нашей страны вырастет на 1,5-2%. При этом в Центробанке отмечали, что рецессия России не грозит, но темпы роста экономики плавно замедлятся, чтобы не допускать перегрева.