Россия вдвое увеличила отрыв от Японии, сохранив 4 место в рейтинге экономик мира

Россия в 2024 году сохранила за собой четвёртое место в глобальном экономическом рейтинге, значительно увеличив отрыв от идущей пятой в списке Японии. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

Объём российского ВВП по паритету покупательной способности (ППС) достиг 6,92 триллиона долларов, превысив показатель предыдущего года в 6,45 триллиона.

В тройке лидеров находятся Китай с 38,2 триллионами долларов, США — 29,2 триллиона и Индия — 16,2 триллиона.

В десятку крупнейших экономик также вошли Германия (6 триллионов), Бразилия и Индонезия (по 4,7 триллиона), а также Франция и Великобритания (по 4,2 триллиона долларов).