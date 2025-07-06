Силуанов дал прогноз по росту российской экономики в 2025 году

Ожидается, что темпы роста ВВП России в 2025 году составят от полутора до двух процентов. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«В целом по текущему году мы ожидаем динамику экономического роста порядка 1,5-2%, такие наши ожидания в текущем году», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика вырастет на 2,5% в текущем году. Однако, по данным ведомства, за первые пять месяцев года рост был меньше — 1,5%, а в мае темпы роста замедлились до 1,2% по сравнению с прошлым годом.