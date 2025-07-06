Силуанов дал прогноз по росту российской экономики в 2025 году
Силуанов: Ожидается рост экономики РФ в 2025 году на уровне 1,5‑2% ВВП
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Ожидается, что темпы роста ВВП России в 2025 году составят от полутора до двух процентов. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.
«В целом по текущему году мы ожидаем динамику экономического роста порядка 1,5-2%, такие наши ожидания в текущем году», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика вырастет на 2,5% в текущем году. Однако, по данным ведомства, за первые пять месяцев года рост был меньше — 1,5%, а в мае темпы роста замедлились до 1,2% по сравнению с прошлым годом.
Ранее глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганга сообщил, что явного экономического спада (рецессии) в России не наблюдается, но есть плавное замедление темпов роста. По его словам, экономика постепенно выходит из «перегрева», в связи с чем и обусловлены нынешние показатели.