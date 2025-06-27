Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 15:25

Путин рассказал о влиянии СВО на российскую экономику

Путин: Россия выстраивает здоровую макроэкономику, несмотря на военные расходы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия ставит перед собой цель выстроить здоровую макроэкономику, несмотря на военные расходы. Об этом сказал российский президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Минске.

«Да, у нас не маленькие [военные] расходы сегодня. Это 6,3% ВВП. Много ли это или мало? Я считаю, что много. Это, конечно, одна из проблем, в том числе и для бюджета, которую мы должны решать. И мы решаем её достойно. <…> Мы боремся за здоровую макроэкономику», — заявил глава РФ.

«Мужественный человек»: Путин заявил о сложном пути Трампа обратно в Белый дом
«Мужественный человек»: Путин заявил о сложном пути Трампа обратно в Белый дом

Ранее Владимир Путин напомнил, что политики Запада обещали российскому руководству не расширять НАТО на восток. Однако они сержали своё слово, что и стало одной из причин для проведения специальной военной операции на Украине.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Новости экономики
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar