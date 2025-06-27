Путин рассказал о влиянии СВО на российскую экономику

Россия ставит перед собой цель выстроить здоровую макроэкономику, несмотря на военные расходы. Об этом сказал российский президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Минске.

«Да, у нас не маленькие [военные] расходы сегодня. Это 6,3% ВВП. Много ли это или мало? Я считаю, что много. Это, конечно, одна из проблем, в том числе и для бюджета, которую мы должны решать. И мы решаем её достойно. <…> Мы боремся за здоровую макроэкономику», — заявил глава РФ.