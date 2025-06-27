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Регион
27 июня, 15:12

«Нас посылали подальше»: Путин напомнил про обещания НАТО не расширяться на восток

Путин: Россию «кинули» с нерасширением НАТО на восток, что привело к СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Западные политики обещали не расширять границы НАТО на восток, однако действовали вопреки своим же словам, что стало одной из причин к проведению СВО. Об этом напомнил журналистам президент РФ Владимир Путин, выступая с заключительной речью на саммите ЕАЭС.

«А началось всё с чего? С того, что нас надули, обманули грубо, как у нас в народе говорят, кинули просто по поводу нерасширения НАТО на восток. Ведь хорошо всем, всему миру известно, что России было обещано: ни одного дюйма на восток НАТО продвигаться не будет. И потом одна волна расширения за другой», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Запад постоянно успокаивал Москву своими увещеваниями о якобы безопасности расширения границ альянса. Когда Россия возмущённо отвечала, что видит в этом угрозу, то западные лидеры просто «посылали подальше» российских представителей и не считались с мнением Москвы. Путин отметил, что в руководстве НАТО открыто демонстрировали агрессивное поведение по отношению к РФ, и никто не прислушивался к нашим опасениям.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп стал первым западным лидером, который открыто признал ложь Североатлантического альянса, обещавшего не расширяться на восток.

Татьяна Миссуми
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