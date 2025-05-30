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30 мая, 01:20

«За что отдаём жизни?»: На Украине возмутились предательством НАТО

Telegraf: НАТО выгодно затягивание конфликта на Украине

Символика НАТО. Обложка © unsplash.com / Marek Studzinski

Символика НАТО. Обложка © unsplash.com / Marek Studzinski

Страны НАТО заинтересованы в том, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше. Об этом сообщает украинское издание Telegraf.

Затягивание конфликта позволяет Западу использовать Киев в качестве инструмента для сдерживания Москвы, одновременно выигрывая время для завершения собственных программ перевооружения.

В статье подчёркивается, что сейчас страны Североатлантического альянса не готовы к новому вооружённому конфликту. Чем дольше Украина будет противостоять России, тем больше времени появится у НАТО для укрепления своей безопасности. В частности, Европа планирует завершить масштабный план перевооружения к 2029 году, и до этого момента украинские войска должны выполнять роль восточного форпоста.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью изданию выразил недоумение по поводу ситуации: «Почему мы должны отдавать жизни десятков тысяч людей? Они предоставляют нам оружие, чтобы мы выполняли эту роль, но без членства в НАТО, за что мы это делаем?»

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Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог признал опасения России по поводу расширения НАТО на восток. До этого стало известно, что Швеция готовит коридоры для переброски военных контингентов к российским границам. Москва тем временем требует от альянса гарантий нерасширения на восток для урегулирования украинского кризиса.

Юния Ларсон
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