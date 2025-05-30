Страны НАТО заинтересованы в том, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше. Об этом сообщает украинское издание Telegraf.

Затягивание конфликта позволяет Западу использовать Киев в качестве инструмента для сдерживания Москвы, одновременно выигрывая время для завершения собственных программ перевооружения.

В статье подчёркивается, что сейчас страны Североатлантического альянса не готовы к новому вооружённому конфликту. Чем дольше Украина будет противостоять России, тем больше времени появится у НАТО для укрепления своей безопасности. В частности, Европа планирует завершить масштабный план перевооружения к 2029 году, и до этого момента украинские войска должны выполнять роль восточного форпоста.