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12 апреля, 13:12

Работали на «честном слове»: Лавров объяснил отсутствие письменного отказа НАТО от расширения на восток

Лавров: СССР не закрепил отказ НАТО от расширения на восток из-за традиции

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Анталийском дипломатическом форуме, что СССР, а затем и РФ не закрепили в письменном виде отказ НАТО от расширения на восток. Он отметил, что это произошло в связи со старой традицией заключать сделки устно. Лавров подчеркнул, что отсутствие официальных документов по этому вопросу стало одной из причин текущих напряжённых отношений между РФ и НАТО.

«В российской истории с 17-18-х веков, когда процветала торговля, никто не подписывал никаких контрактов. Обменивались рукопожатиями, говорили «честное слово» и никогда его не нарушали», — сказал министр.

Лавров добавил, что бывшее руководство НАТО не знало о подобных традициях устных соглашений. По его словам, Североатлантический альянс «вообще следовало распустить после того, как прекратили существование СССР и Организация Варшавского договора». Министр подчеркнул, что продолжение существования НАТО после окончания холодной войны стало причиной множества конфликтов и напряжённости в международных отношениях.

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Напомним, что 12 апреля на Анталийском дипломатическом форуме проходит сессия с участием Лаврова, которая вызвала небывалый ажиотаж. В зале не осталось свободных мест, и даже стоящие зрители заполнили все доступные пространства. Охрана прекратила впускать публику, включая представителей прессы и других участников форума. Министр с улыбкой отреагировал на определение его как «рок-звезды» дипломатии, отметив, что не считает такую характеристику чем-то негативным.

Наталья Афонина
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