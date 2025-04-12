Работали на «честном слове»: Лавров объяснил отсутствие письменного отказа НАТО от расширения на восток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Анталийском дипломатическом форуме, что СССР, а затем и РФ не закрепили в письменном виде отказ НАТО от расширения на восток. Он отметил, что это произошло в связи со старой традицией заключать сделки устно. Лавров подчеркнул, что отсутствие официальных документов по этому вопросу стало одной из причин текущих напряжённых отношений между РФ и НАТО.

«В российской истории с 17-18-х веков, когда процветала торговля, никто не подписывал никаких контрактов. Обменивались рукопожатиями, говорили «честное слово» и никогда его не нарушали», — сказал министр.

Лавров добавил, что бывшее руководство НАТО не знало о подобных традициях устных соглашений. По его словам, Североатлантический альянс «вообще следовало распустить после того, как прекратили существование СССР и Организация Варшавского договора». Министр подчеркнул, что продолжение существования НАТО после окончания холодной войны стало причиной множества конфликтов и напряжённости в международных отношениях.