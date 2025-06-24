В Центробанке рассказали, есть ли в России экономический спад

Явного экономического спада (рецессии) в России не наблюдается, но есть плавное замедление темпов роста. Такое заявление сделал глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган во время коммуникационной сессии в Новосибирске.

По его словам, экономика постепенно выходит из «перегрева», в связи с чем и обусловлены нынешние показатели. Тем не менее, несмотря на слова некоторых экспертов, конкретной рецессии нет, хоть и нынешняя ситуация неоднородная. Например, в чёрной металлургии, нефтегазе и гражданском машиностроении, выпуск продукции снижается с завышенных показателей, которые были в предыдущие годы.

«Есть некая коррекция с высокого роста. Но у нас есть много отраслей, в которых по-прежнему наблюдается рост. Фармацевтика, производственное оборудование, много активно растущих отраслей в химической промышленности», — сказал он.

Ганган отметил, что нынешняя ситуация, это именно замедление роста, когда экономика уходит из перегрева. Тем более, что присутствие большой неоднородности по отраслям, это нормальная обстановка. Представитель ЦБ добавил, что карта бизнес-климата помогает лучше понимать текущие процессы.