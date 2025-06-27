Путин — об экономике: Западные страны «хоронят» РФ, но скоро «сдохнут сами»

На Западе постоянно стремятся похоронить Россию, хотя сами балансируют на грани выживания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами в Минске.

«Это, кстати говоря, удовлетворительный, как минимум, показатель [рост зарплат в России в реальном выражении] . Что в странах Запада происходит? Они всё время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там! А нас хоронят, не переставая», — подчеркнул российский лидер.

Президент напомнил, что в 2024 году экономика России показала рост в 4,3%. В этом году цифры будут значительнее скромнее, но это цена за борьбу с инфляцией. При этом экономический рост в Еврозоне составил всего 0,9%. Путин добавил, что в прошлом году заработные платы в стране выросли на 9,7%, а с начала 2025 — на 4%.