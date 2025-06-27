Путин рассказал о планах по снижению расходов на вооружение
Путин: Россия намерена уменьшить военные расходы в ближайшие три года
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия намерена уменьшить свои расходы на вооружение. В настоящее время Министерство обороны, Министерство финансов и Министерство экономического развития работают над этой задачей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.
«Мы планируем сокращение расходов на оборону. У нас вот и в следующем году, и в ближайшую трёхлетку мы планируем. Пока нет договорённости окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития, но в целом все думают именно в этом направлении. Европа думает о том, как поднять свои расходы. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?» — сказал Путин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в беседе с журналистами, что на военные расходы Россия выделяет 13,5 трлн рублей, что соответствует 6,3% валового внутреннего продукта, составляющего 223 трлн рублей. Он отметил, что эти траты значительны, но подчеркнул важность учета их доли в общей экономике страны.