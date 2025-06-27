Путин рассказал о планах по снижению расходов на вооружение

Россия намерена уменьшить свои расходы на вооружение. В настоящее время Министерство обороны, Министерство финансов и Министерство экономического развития работают над этой задачей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

«Мы планируем сокращение расходов на оборону. У нас вот и в следующем году, и в ближайшую трёхлетку мы планируем. Пока нет договорённости окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития, но в целом все думают именно в этом направлении. Европа думает о том, как поднять свои расходы. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?» — сказал Путин.