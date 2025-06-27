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27 июня, 15:24

Путин рассказал, сколько Россия тратит на военные нужды

Путин: Россия на военные расходы тратит 13,5 трлн рублей из 223 трлн ВВП

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что страна выделяет 13,5 трлн рублей на военные нужды. Это составляет 6,3% от общего валового внутреннего продукта (ВВП) России, который равен 223 трлн рублей. Российский лидер ответил на вопросы журналистов, уточнив, что эти расходы значительны, но важно понимать их долю в экономике.

«По поводу самих расходов: 6,3% — много это или мало? 6,3% ВВП России на нужды обороны — это 13,5 трлн рублей. А весь наш ВВП — 223 трлн рублей», — сказал Путин.

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Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что страны Запада оправдывают наращивание военного потенциала вымышленными обвинениями России в агрессии. Он заявил, что западные государства искажают факты, объясняя увеличение военных бюджетов и воинственную риторику мнимой опасностью со стороны Москвы, тогда как реальная ситуация полностью противоречит их утверждениям. По словам российского лидера, западные страны переворачивают реальность с ног на голову, объясняя рост военных расходов и милитаристскую риторику несуществующей угрозой.

Анастасия Никонорова
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