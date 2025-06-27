Путин рассказал, сколько Россия тратит на военные нужды

Президент России Владимир Путин сообщил, что страна выделяет 13,5 трлн рублей на военные нужды. Это составляет 6,3% от общего валового внутреннего продукта (ВВП) России, который равен 223 трлн рублей. Российский лидер ответил на вопросы журналистов, уточнив, что эти расходы значительны, но важно понимать их долю в экономике.

«По поводу самих расходов: 6,3% — много это или мало? 6,3% ВВП России на нужды обороны — это 13,5 трлн рублей. А весь наш ВВП — 223 трлн рублей», — сказал Путин.