Путин: Коллективный Запад является агрессивным, а не Россия
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Российский лидер Владимир Путин назвал необоснованными обвинения в адрес нашей страны в агрессии, заявив, что именно Запад проявляет враждебность. Об этом президент сообщил в ходе саммита ЕАЭС.
«Мы считаем абсолютно необоснованной ссылку на агрессивность России. Не мы агрессивны, а Запад этот так называемый коллективный агрессивный», — подчеркнул Путин.
Глава государства привёл в пример русскую поговорку о том, что Запад замечает соринку в чужом глазу, но не видит бревна в своём. На этом фоне, отметил он, европейские страны обсуждают необходимость наращивания вооружений. Президент добавил, что их решение вооружаться не вызывает у России беспокойства.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что страны Запада оправдывают наращивание военного потенциала вымышленными обвинениями России в агрессии. Он подчеркнул, что западные страны намеренно искажают действительность, представляя увеличение своих военных бюджетов и агрессивную риторику как реакцию на вымышленную московскую угрозу, в то время как в реальности ситуация обстоит совершенно иначе. По мнению российского лидера, западные государства подменяют понятия, оправдывая наращивание военной мощи и воинственные заявления призрачной опасностью, которая не соответствует действительности.