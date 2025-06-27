Путин: Коллективный Запад является агрессивным, а не Россия

Российский лидер Владимир Путин назвал необоснованными обвинения в адрес нашей страны в агрессии, заявив, что именно Запад проявляет враждебность. Об этом президент сообщил в ходе саммита ЕАЭС.

«Мы считаем абсолютно необоснованной ссылку на агрессивность России. Не мы агрессивны, а Запад этот так называемый коллективный агрессивный», — подчеркнул Путин.

Глава государства привёл в пример русскую поговорку о том, что Запад замечает соринку в чужом глазу, но не видит бревна в своём. На этом фоне, отметил он, европейские страны обсуждают необходимость наращивания вооружений. Президент добавил, что их решение вооружаться не вызывает у России беспокойства.