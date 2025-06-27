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27 июня, 15:43

Путин: Коллективный Запад является агрессивным, а не Россия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин назвал необоснованными обвинения в адрес нашей страны в агрессии, заявив, что именно Запад проявляет враждебность. Об этом президент сообщил в ходе саммита ЕАЭС.

«Мы считаем абсолютно необоснованной ссылку на агрессивность России. Не мы агрессивны, а Запад этот так называемый коллективный агрессивный», — подчеркнул Путин.

Глава государства привёл в пример русскую поговорку о том, что Запад замечает соринку в чужом глазу, но не видит бревна в своём. На этом фоне, отметил он, европейские страны обсуждают необходимость наращивания вооружений. Президент добавил, что их решение вооружаться не вызывает у России беспокойства.

Путин рассказал, сколько Россия тратит на военные нужды
Путин рассказал, сколько Россия тратит на военные нужды

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что страны Запада оправдывают наращивание военного потенциала вымышленными обвинениями России в агрессии. Он подчеркнул, что западные страны намеренно искажают действительность, представляя увеличение своих военных бюджетов и агрессивную риторику как реакцию на вымышленную московскую угрозу, в то время как в реальности ситуация обстоит совершенно иначе. По мнению российского лидера, западные государства подменяют понятия, оправдывая наращивание военной мощи и воинственные заявления призрачной опасностью, которая не соответствует действительности.

Александра Мышляева
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