В ЦБ назвали опасность преждевременного снижения ключевой ставки

Преждевременное снижение ключевой ставки может привести к дополнительным расходам федерального бюджета России и нарушить инфляционную стабильность. Об этом предупредил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, подчеркнув, что политика ЦБ направлена на то, чтобы инфляция в стране была низкой и стабильной.

«От уровня ключевой ставки зависят ставки по кредитам и депозитам, темпы роста кредита и денежных агрегатов, совокупный спрос в экономике, обменный курс рубля», — пояснил Заботкин на пресс-конференции, трансляцию которой вёл официальный канал регулятора.

Зампред ЦБ отметил, что денежно-кредитная политика влияет на инфляцию с временным лагом, поэтому регулятор при принятии решений опирается на макроэкономические прогнозы. Для эффективного контроля над инфляцией необходимо доверие населения и снижение инфляционных ожиданий, что требует максимально оперативного и открытого информирования о принимаемых решениях. Основная цель политики ЦБ на данном этапе — обеспечение низкой и стабильной инфляции на уровне около 4% по итогам года, заключил он.