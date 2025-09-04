В Минстрое спрогнозировали снижение ипотечных ставок
Файзуллин: Ипотечные ставки, находящиеся на уровне 18%, начнут снижаться
Обложка © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил о начале тенденции к постепенному снижению ипотечных ставок. На полях десятого Восточного экономического форума во Владивостоке глава Минстроя отметил, что даже текущее снижение ставок до 18% уже оказывает положительное влияние на рынок жилья.
«Вы знаете, ставка, чем ниже, тем активнее будет работать ипотека на вторичном рынке. Она сегодня практически отсутствует. Я думаю, что уже даже то, что произошло — снижение до 18% — уже увеличило ипотеку на вторичном рынке. Всё будет двигаться, и ставка будет падать, и это будет постепенно давать эффект», — подчеркнул Файзуллин.
Министр отметил, что дальнейшее снижение процентных ставок будет стимулировать оживление ипотечного кредитования, особенно на вторичном рынке жилья, где в настоящее время наблюдается наименьшая активность. По его словам, этот процесс будет носить постепенный характер, но уже начавшееся снижение даёт основания для оптимистичных прогнозов.
Ранее звучало предложение ввести территориальные ограничения для программы «Семейная ипотека». В 2024 году более половины всех выданных семейных ипотек приходится на столицу, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Российские законодатели уже высказали критику этой идеи, сравнив её с формой крепостного права.