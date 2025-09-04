В Минстрое спрогнозировали снижение ипотечных ставок

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил о начале тенденции к постепенному снижению ипотечных ставок. На полях десятого Восточного экономического форума во Владивостоке глава Минстроя отметил, что даже текущее снижение ставок до 18% уже оказывает положительное влияние на рынок жилья.

«Вы знаете, ставка, чем ниже, тем активнее будет работать ипотека на вторичном рынке. Она сегодня практически отсутствует. Я думаю, что уже даже то, что произошло — снижение до 18% — уже увеличило ипотеку на вторичном рынке. Всё будет двигаться, и ставка будет падать, и это будет постепенно давать эффект», — подчеркнул Файзуллин.