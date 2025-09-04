Мессенджер MAX
4 сентября, 11:53

В Минстрое спрогнозировали снижение ипотечных ставок

Файзуллин: Ипотечные ставки, находящиеся на уровне 18%, начнут снижаться

Обложка © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил о начале тенденции к постепенному снижению ипотечных ставок. На полях десятого Восточного экономического форума во Владивостоке глава Минстроя отметил, что даже текущее снижение ставок до 18% уже оказывает положительное влияние на рынок жилья.

«Вы знаете, ставка, чем ниже, тем активнее будет работать ипотека на вторичном рынке. Она сегодня практически отсутствует. Я думаю, что уже даже то, что произошло — снижение до 18% — уже увеличило ипотеку на вторичном рынке. Всё будет двигаться, и ставка будет падать, и это будет постепенно давать эффект», — подчеркнул Файзуллин.

Министр отметил, что дальнейшее снижение процентных ставок будет стимулировать оживление ипотечного кредитования, особенно на вторичном рынке жилья, где в настоящее время наблюдается наименьшая активность. По его словам, этот процесс будет носить постепенный характер, но уже начавшееся снижение даёт основания для оптимистичных прогнозов.

Правила «Семейной ипотеки» в России скоро могут измениться
Ранее звучало предложение ввести территориальные ограничения для программы «Семейная ипотека». В 2024 году более половины всех выданных семейных ипотек приходится на столицу, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Российские законодатели уже высказали критику этой идеи, сравнив её с формой крепостного права.

