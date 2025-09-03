Правила «Семейной ипотеки» в России скоро могут измениться

Дискуссию по поводу возможных изменений в программе «Семейная ипотека» сейчас ведут Минфин и Минтруд России. Директор Департамента Минфина РФ Алексей Яковлев уточнил, что пока речь идёт именно о проработке предложений, поступивших от парламентариев.

Обсуждаемые меры направлены на повышение доступности жилья для семей с детьми путём возможного увеличения максимальной суммы кредита. Сейчас действующие ограничения составляют 6 млн рублей в большинстве регионов и 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и ряде других территорий.