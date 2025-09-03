Правила «Семейной ипотеки» в России скоро могут измениться
Минфин и Минтруд работают над изменениями в программе семейной ипотеки
Дискуссию по поводу возможных изменений в программе «Семейная ипотека» сейчас ведут Минфин и Минтруд России. Директор Департамента Минфина РФ Алексей Яковлев уточнил, что пока речь идёт именно о проработке предложений, поступивших от парламентариев.
Обсуждаемые меры направлены на повышение доступности жилья для семей с детьми путём возможного увеличения максимальной суммы кредита. Сейчас действующие ограничения составляют 6 млн рублей в большинстве регионов и 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и ряде других территорий.
«Видим, что средний размер ниже того, что установлено. Безусловно, если говорить о приобретении квартир большей площади, то здесь потребуется увеличение этого лимита. Пока это дискуссия, в том числе с участием Минтруда», — заявил Яковлев на ВЭФ.
Ранее «Семейную ипотеку» предложили ограничить регионом проживания. В 2024 году свыше половины семейной ипотеки пришлось на четыре региона — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В Госдуме инициативу уже раскритиковали, назвав её крепостным правом.