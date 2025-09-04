Губернаторы и эксперты обсудили на ВЭФ, как проектировать Дальний Восток для жизни

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) прошла сессия «Социальная архитектура развития: как проектировать Дальний Восток для жизни». Губернаторы дальневосточных регионов и эксперты обсудили, какие шаги позволят сделать макрорегион центром притяжения людей.

Глава Амурской области Василий Орлов рассказал, как благодаря созданию Центра развития территорий удалось превратить Благовещенск в один из самых комфортных городов Дальнего Востока.

«Сегодня 72 специалиста работают над проектами благоустройства, реализовано уже 90 проектов. Один из примеров — сквер Водников, вошедший в число лучших в России», — отметил губернатор. По его словам, только за три года через участие в федеральных конкурсах удалось привлечь 2,9 млрд рублей, что позволило благоустроить десятки городских пространств.

Глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов презентовал региональную инициативу под названием «Родина начинается с нас», направленную на формирование патриотических чувств у детей, начиная с дошкольного возраста. По его мнению, в условиях глобальной эрозии традиционных моральных принципов необходимо прививать детям ценности с раннего детства, чтобы воспитать в них любовь к Родине и чувство патриотизма.

«Сегодня единой сквозной модели, которая бы ещё затрагивала семью, как таковой не сформировано. Достаточно большое количество контента, который нам идеологически чужд. И нехватка того контента, который был бы в наших традиционных ценностях и нравился детям. Для этого мы запускаем региональный пилотный проект «Родина начинается с нас», — отметил губернатор.

По мнению экспертов, для обеспечения устойчивого развития Дальнего Востока и повышения его привлекательности для населения необходимо приоритетно решить проблемы, связанные с уровнем оплаты труда в социальной сфере и доступностью жилья. Участники дискуссии подчеркнули, что, несмотря на более высокие средние зарплаты в регионе, врачи и учителя получают недостаточно, что затрудняет привлечение и удержание квалифицированных кадров.

«Среднемесячная номинальная заработная плата на Дальнем Востоке выше на 13% общероссийского показателя. И когда мы говорим о социальных профессиях, вот здесь начинается то, что является расхождением между патриотизмом и реальным положением дел на земле. Ведь никто из нас не хочет, чтобы наших детей лечил человек с навыками врача, нужен врач-профессионал, и никто не хочет, чтобы наших детей учил человек с навыками учителя. Все хотят, чтобы был профессиональный учитель. И тут зарплаты опираются на экономические показатели регионов», — говорит экономический обозреватель, директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский.

В заключение Александр Харичев, начальник Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, привёл пример успешных практик социальных проектов в ДФО. Так, инициатива «На Севере — жить!» впервые за 35 лет обеспечила миграционный прирост в ряде северных регионов. А программа «Школа Росатома» позволила поднять уровень образования в малых городах, объединив талантливых детей и педагогов по всей стране.