Путин поставил задачи по энергоразвитию Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин на совещании о развитии топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока отметил опережающие темпы развития региона. Он подчеркнул, что их нужно наращивать и дальше, также необходимо обеспечить экономическое развитие Дальнего Востока и устойчивое снабжение региона газом и энергоресурсами. Кроме того, Путин призвал оценить возможности расширения угольной генерации.

Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса ДФО. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«По разным оценкам, обеспеченность углём в регионе исчисляется сотнями лет, до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать», — отметил президент.

Российский лидер отметил, что за последние десять лет потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 28% — в два раза. Атомная энергетика полностью соответствует «зелёным» стандартам, потому, по его мнению, направление нужно развивать дальше. При этом Путин отметил, что гидроэнергетический потенциал региона используется недостаточно и нужно найти новые источники финансирования.

Президент подчеркнул важность модернизации энергетической инфраструктуры и возведения масштабных гидроэлектростанций. Глава государства поручил разработать соответствующие проекты, обеспечив их финансирование. По словам Путина, это также необходимо для поддержания и развития профессиональных навыков в гидроэнергетике, отрасли, в которой Россия традиционно сильна.

Лидер РФ добавил, признаков острого дефицита генерирующих мощностей на Дальнем Востоке нет, при этом наблюдается рост спроса на природный газ, и в ближайшие годы он будет увеличиваться.