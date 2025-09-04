Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока национальным приоритетом РФ
Обложка © Life.ru
Опережающее развитие Дальнего Востока — национальный приоритет России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, проводя совещание по развитию топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа.
«Подчеркну, опережающее развитие Дальнего Востока — это, безусловно, наш национальный приоритет», — отметил глава государства.
Он призвал и дальше наращивать темпы роста и развивать потенциал региона.
Напомним, в ходе прошлогоднего ВЭФ президент подчёркивал, что на Дальнем Востоке необходимо создать условия для повышения рождаемости и для переезда людей из других регионов. По словам Путина, рост населения будет маркером, который покажет — меры поддержки ДФО сработали.