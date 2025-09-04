Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 10:38

Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока национальным приоритетом РФ

Обложка © Life.ru

Опережающее развитие Дальнего Востока — национальный приоритет России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, проводя совещание по развитию топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа.

«Подчеркну, опережающее развитие Дальнего Востока — это, безусловно, наш национальный приоритет», — отметил глава государства.

Он призвал и дальше наращивать темпы роста и развивать потенциал региона.

Напомним, в ходе прошлогоднего ВЭФ президент подчёркивал, что на Дальнем Востоке необходимо создать условия для повышения рождаемости и для переезда людей из других регионов. По словам Путина, рост населения будет маркером, который покажет — меры поддержки ДФО сработали.


BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Путин
  • Политика
    Комментарий
    0
    avatar