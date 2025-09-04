Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 сентября, 08:44

Путин по ВКС запустил работу новых объектов на Дальнем Востоке

Обложка © Telegram / «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита на Восточный экономический форум дал символический старт работе ряда новых инфраструктурных объектов, введённых в эксплуатацию на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин по ВКС запустил работу новых объектов на Дальнем Востоке. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Среди запущенных объектов Тихоокеанская железная дорога, протяжённостью 531 километр, которая соединяет Республику Саха (Якутия) с Хабаровским краем. Кроме того, был завершён капитальный ремонт отрезка федеральной автотрассы А-370 «Уссури» на участке между Хабаровском и Владивостоком. В Приморском крае начал функционировать современный транспортно-логистический центр «Артём», предназначенный для оптимизации грузовых потоков.

Значительное обновление прошёл международный терминал в аэропорту города Хабаровска, что позволит повысить комфорт для пассажиров. В Петропавловске-Камчатском открыли двери новые корпуса Камчатской краевой больницы, рассчитанной на 175 коек. Это должно существенно улучшить качество медицинского обслуживания в регионе.

Научно-технологическое развитие территории поддержит пилотная площадка инновационного центра «Русский», также расположенная в Приморье. Для культурного досуга жителей и гостей Уссурийска создан Музей уссурийской тайги, экспозиция которого посвящена уникальной природе этого края. Ещё одним важным шагом стало открытие во Владивостоке международного финансово-расчётного центра, призванного упростить ведение бизне

Никита Никонов
