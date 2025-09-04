Мессенджер MAX
4 сентября, 08:43

Путин оставил автограф на стенде Национального центра «Россия» во Владивостоке

Президент России Владимир Путин оставил автограф на стенде Национального центра «Россия» во Владивостоке. Кадры публикует телеграм-канал «Кремль. Новости».

Глава государства расписался под своей же цитатой о том, что Дальний Восток обязательно будет успешным.

Путин оставил автограф на стенде Национального центра «Россия» во Владивостоке. Видео © Telegram/«Кремль.Новости»

Напомним, после визита в Китай президент России Владимир Путин отправился во Владивосток. Глава государства начинает работу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он уже посетил Национальный центр «Россия», где пообщался с курсантами центра военно-патриотического воспитания «Воин», встретился с «тигром» и «леопардом», а также стал первым гостем музея генерал-майора Гудкова, погибшего на СВО. Завтра президент примет участие в пленарном заседании юбилейного X ВЭФ вместе с главами государств-партнёров.

BannerImage

Обложка © Telegram/«Кремль.Новости»

Александра Вишнякова
