3 сентября, 18:41

Путин прилетел из Китая во Владивосток

Президент России Владимир Путин завершил визит в Китай и прибыл во Владивосток. В ближайшие дни глава государства посетит Дальневосточный федеральный округ, где состоится совещание по развитию ТЭК региона и встреча с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Путин прилетел из Пекина во Владивосток. Видео © Telegram/ Кремль. Новости

Кроме того, Путин примет участие в юбилейном десятом Восточном экономическом форуме, выступив на пленарном заседании вместе с главами государств-партнёров.

Путин в Китае провёл 17 встреч с зарубежными лидерами

Напомним, что сегодня, 3 сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию окончанию Второй мировой войны. Российский лидер принял участие в мероприятии в качестве главного гостя. По его словам, парад прошёл просто блестяще. Во время своего визита Путин успел провести встречи с главами Индонезии, КНДР, Конго, Вьетнама и многих других государств. Результаты поездки глава государства охарактеризовал как весьма позитивные.

Обложка © Telegram/ Кремль. Новости

