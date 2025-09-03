Путин встретился с президентом Индонезии в Китае
Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто обсудили укрепление экономического сотрудничества на встрече в Пекине. Полноценной двусторонней встречи лидеров в рамках китайских торжеств не было запланировано, однако они смогли пообщаться в ходе общих мероприятий.
Последний контакт Путина и Субианто состоялся в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Индонезийский лидер выбрал ПМЭФ-2025 вместо саммита G7 в Канаде. Он объяснил, что на российское мероприятие его позвали намного раньше, чем на «семёрку», поэтому он и приехал.
На парад в Пекине Субианто не собирался приезжать из-за масштабных протестов в стране. Митингующие взяли штурмом резиденцию министра финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати, а также ворвались в дома других высокопоставленных чиновников, проживающих вблизи Джакарты.