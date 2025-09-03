Мессенджер MAX
3 сентября, 12:32

Путин встретился с президентом Индонезии в Китае

Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто обсудили укрепление экономического сотрудничества на встрече в Пекине. Полноценной двусторонней встречи лидеров в рамках китайских торжеств не было запланировано, однако они смогли пообщаться в ходе общих мероприятий.

Последний контакт Путина и Субианто состоялся в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Индонезийский лидер выбрал ПМЭФ-2025 вместо саммита G7 в Канаде. Он объяснил, что на российское мероприятие его позвали намного раньше, чем на «семёрку», поэтому он и приехал.

На парад в Пекине Субианто не собирался приезжать из-за масштабных протестов в стране. Митингующие взяли штурмом резиденцию министра финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати, а также ворвались в дома других высокопоставленных чиновников, проживающих вблизи Джакарты.

Полина Никифорова
