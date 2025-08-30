Мессенджер MAX
30 августа, 17:32

Президент Индонезии отменил визит в Китай из-за массовых беспорядков в стране

Президент Индонезии Прабово Субианто. Обложка © Wikipedia

Президент Индонезии Прабово Субианто отменил визит в Китай из-за массовых беспорядков внутри страны, сообщил госсекретарь Прасетио Хади в официальном видеообращении.Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента.

«Он [президент] хотел продолжать осуществлять прямой мониторинг, а также хотел непосредственно руководить ситуацией и искать оптимальные решения. Поэтому президент Прабово Субианто, со всем уважением и извинениями перед китайским правительством, решил не участвовать в мероприятии, организованном китайским правительством. Думаю, это всё, что мы можем сообщить», — заявил чиновник.

Напомним, что в Индонезии протестующие подожгли парламент и ограбили дом чиновника. Масштабные беспорядки длятся почти неделю, люди недовольны решением властей о введении ежемесячных жилищных компенсаций для депутатов парламента. В результате столкновений погибло не менее четырёх человек, ещё пятеро получили серьёзные ранения.

