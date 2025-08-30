Беспорядки в разгаре: В Индонезии протестующие подожгли парламент и ограбили дом чиновника
В Индонезии продолжаются многотысячные акции протеста, спровоцированные решением властей о введении ежемесячных жилищных компенсаций для депутатов парламента. Масштабные беспорядки длятся почти неделю, теперь митингующие ограбили дом члена Палаты представителей страны в Джакарте, сообщает Tribunnews.
Беспорядки в Индонезии. Видео © Х / sunny; Видео © Х / Seventeen Weverse Indonesia
Протестующие, требующие повышения зарплат, улучшения условий труда и роспуска законодательного органа, разгромили и разграбили дом члена Палаты представителей в Джакарте, а также полностью сожгли здание парламента в Макассаре. В результате столкновений погибло не менее четырёх человек, ещё пятеро получили серьёзные ранения.
Беспорядки привели к масштабным разрушениям инфраструктуры, парализовали работу общественного транспорта и вынудили власти перекрыть ключевую магистраль в Южной Джакарте.
Ране сообщалось, что в Джакарте во время проведения массовых протестов пострадала корреспондент РИА «Новости» Ульяна Мирошкина. Журналистка попала под действие газа, а позже получила ранение предплечья осколком камня.
Обложка © Х / Seventeen Weverse Indonesia