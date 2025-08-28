Российская журналистка пострадала во время массовых беспорядков в Джакарте

В столице Индонезии Джакарте во время проведения массовых протестов пострадала корреспондент РИА «Новости» Ульяна Мирошкина. Как сообщает агентство, она пострадала от слезоточивого газа и получила ранение от осколка камня.

Инцидент произошёл в четверг, когда тысячи индонезийских рабочих вышли на акцию протеста у здания парламента с требованиями улучшить условия труда, повысить зарплаты и распустить законодательный орган. В ходе столкновений протестующие бросали камни и запускали фейерверки в полицейских, которые ответили применением слезоточивого газа. Журналистка попала под действие газа, а позже получила ранение предплечья осколком камня.

Мирошкина отметила, что многие протестующие, пытаясь смягчить последствия воздействия газа, использовали воду из луж и наносили зубную пасту под глаза в качестве превентивной меры. При этом, как передаёт корреспондент, узнав, что она из России, участники акции стали активно помогать ей, стараясь заслонить от летящих предметов и помогая выбраться из толпы при отходе полиции. В настоящее время журналистка находится в безопасности, серьёзных травм удалось избежать.