15 августа, 09:37

Противники режима Санду угрожают разбить палаточный лагерь в центре Кишинёва

Оппозиционер Шор: В Молдавии готовится масштабная акция против произвола

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ducu Rodionoff

Оппозиция в Молдавии готовится к масштабной акции протеста против действий властей. Лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что люди намерены выйти на улицы с палатками. Шор заявил, что акция протеста не только запланирована, но и полностью подготовлена. Она пройдёт 16 августа, но место перенесено с центральной площади Кишинёва к железнодорожному вокзалу из-за давления властей.

«Акция не просто планируется — она готова. Она будет проведена, люди будут на улице, мы будем пытаться выставлять палатки... Выдерживать тот беспредел, который творится в Молдавии, невозможно», — предупредил Шор.

Суд в Кишинёве приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к 7 годам лишения свободы

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что в Молдавии правоохранительные органы проводят массовые обыски у представителей его движения в Кишинёве и на севере страны. По его словам, действия силовиков, которых он назвал «псами режима» президента Майи Санду, напоминают методы гестапо, поскольку они беззаконно врываются в дома граждан и оказывают давление на его команду. Шор отметил, что обыски и задержания проходят прямо сейчас.

Анастасия Никонорова
