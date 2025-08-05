Суд в Кишинёве приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к 7 годам лишения свободы

Напомним, Гуцул задержали 25 марта в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при финансировании избирательной кампании в Гагаузии в 2023 году. В 2024 году политик, а также представители исполкома автономии попали под санкции ЕС и США. Конфликт Гуцул с властями Молдавии обострился после её победы на выборах в Гагаузии в 2023 году. Политик выступала за развитие дружественных связей региона с Россией и критиковала курс Кишинёва на конфронтацию с Москвой. Центральные власти пытались оспорить легитимность выборов, однако гагаузский парламент поддержал Гуцул, а в регионе прошли массовые акции в её защиту. Несмотря на требования законодательства, президент Молдавии Майя Санду отказалась подписать указ о назначении Гуцул членом правительства.